Орловчанин подобрал телефон и обокрал земляка

Мужчина перечислил себе 3 тысячи рублей.

При этом он списал средства с чужого аккаунта в мобильном банке – воспользовавшись найденным телефоном и сохранёнными в нём паролями.

Тем временем настоящий владелец телефона обратился в полицию (в отдел по Заводскому району) с заявлением о пропаже средств. Уголовное дело возбудили по статье «кража». Вскоре полицейские установили и допросили подозреваемого – 40-летнего мужчину.

Тот дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сам телефон пока не найден.

ИА «Орёлград»