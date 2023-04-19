Орловчанин подобрал телефон и обокрал земляка

19.4.2023 | 10:28 Новости

Мужчина перечислил себе 3 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

При этом он списал средства с чужого аккаунта в мобильном банке – воспользовавшись найденным телефоном и сохранёнными в нём паролями.

Тем временем настоящий владелец телефона обратился в полицию (в отдел по Заводскому району) с заявлением о пропаже средств. Уголовное дело возбудили по статье «кража». Вскоре полицейские установили и допросили подозреваемого – 40-летнего мужчину.

Тот дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сам телефон пока не найден.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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