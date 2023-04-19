Орловчанину дали 14 лет за грабёж в мотеле

19.4.2023 | 13:02 Закон и порядок, Новости, Общество, Происшествия

Мужчина нанёс ножевые ранения администратору.

Преступление произошло 27 июля минувшего года. В заведение зашли мужчина и девушка. Орловчанин стал утверждать, что у них заказан и оплачен номер. Однако информация не подтвердилась, женщина-администратор не пропустила пару дальше.

Гости ушли, но вскоре мужчина вернулся один и, требуя деньги, нанёс сотруднице мотеля два ножевых ранения в живот. Администратор отдала ему всё, что было в кассе – 4100 рублей. Затем она попыталась скрыться, и грабитель нанёс ей ещё несколько ударов ножом.

Однако двое постояльцев услышали крики и самостоятельно задержали нападавшего. Полиция, приехав на вызов, отправила его в наркодиспансер. В крови обнаружили следы не только алкоголя, но и наркотиков.

Пострадавшую сотрудницу гостиницы прооперировали в больнице Семашко.

В итоге в феврале Заводской районный суд признал орловчанина виновным в разбое и приговорил к 12 годам колонии особого режима, ограничению свободы на срок 1 год и 9 месяцев и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Приговор был обжалован. Орловский областной суд, рассмотревший дело на днях, оставил его без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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