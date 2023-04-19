Орловские выпускники 11 классов могут получить грант на обучение в известном российском университете

Организаторы Всероссийского конкурса имени Владимира Жириновского объявили, что приём заявок продолжится до 25 апреля.

Победители конкурса получат грант на поступление в Университет мировых цивилизаций и приедут учиться в Москву.

Первый этап конкурса завершится 29 апреля. Подведение итогов состоится 15 мая, а награждение – 1 июня.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте www.olimp.imc-i.ru. Претендентам необходимо написать письмо, в котором рассказать о себе, своих целях, проектах, мечтах и планах

ЛДПР ищет талантливых и активных абитуриентов! В Университете мировых цивилизаций есть все возможности для личного и карьерного роста. Студенты вуза активно участвуют в знаковых для страны событиях, посещают Госдуму и Совет Федерации.

«Мы приглашаем выпускников всех школ страны участвовать в конкурсе. Знания – это дорога в будущее. Обладая высшим образованием, вы всегда найдёте работу по душе. Мы ждём ваших заявок», — отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.