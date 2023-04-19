В Орле готовность школы на Зеленина составляет 67%

Однако фактическую готовность чиновники оценивают в 78%.

Такая информация прозвучала на сегодняшнем заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов. Её озвучил начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров.

По его словам, школе уже присвоен номер (53), в учреждение назначен руководитель, идёт набор административных и педагогических кадров. Планируется, что она заработает 1 сентября текущего года.

Строительством объекта в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» занимается ООО «Техспецкомплект» по заказу «Орёлгосзаказчика». Школа будет самой вместительной в области – на 1225 учеников.

По словам Шарова, на данный момент завершены работы по устройству монолитных перекрытий и лестничных клеток, монтажу гипсокартонных перегородок и оконных блоков, площадочных сетей ливневой и бытовой канализации, водоснабжения, установлена трансформаторная подстанция, а также выполнены другие важные задачи.

ИА «Орёлград»