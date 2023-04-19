В Орле изъяли ещё одну крупную партию наркотиков

Это метадон общим весом 85, 23 грамма.

Наркотики принадлежали 22-хлетнему парню, который извлёк их из тайника и хранил. Вещество, запрещённое к свободному обороту, было расфасовано по 200 пакетикам.

Теперь подозреваемому грозит уголовная ответственность за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключён под стражу. Он признался, что приобрёл вещество именно для последующего распространения.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Напомним, что недавно орловская полиция сообщила об изъятии ещё одной крупной партии наркотиков. Интересно, что это тоже был метадон – и примерно такой же общей массой. Видимо, такая расфасовка является у наркоторговцев стандартной.

ИА «Орёлград»