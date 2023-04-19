В Орле к лету подготовят 111 спортобъектов

19.4.2023 | 16:50 Новости, Общество, Спорт

Больше всего – в Заводском районе города.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Об этом сегодня на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов рассказал начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров.

В частности, как сообщает пресс-служба горадминистрации, в Железнодорожном районе будет подготовлено 19 спортивных объектов, в Советском — 26, в Заводском — 48, в Северном — 18. Кроме того, Городской спортивно-оздоровительный центр обеспечит доступ ещё к 45 таким объектам.

Как рассказал Шаров, сейчас городские власти проверяют их состояние и устраняют выявленные дефекты. Кроме того, дважды в неделю спортивные площадки убираются. На площадках с естественным покрытием в течение всего сезона будет проводиться окашивание.

ИА «Орёлград»

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