В Орле ремонт театра кукол сдвинулся с мёртвой точки

Объявлен конкурс на разработку проекта.

На портале госзакупок размещена соответствующая заявка. Власти будут искать подрядчика для разработки проектной и рабочей документации капитального ремонта объекта. Заказчиком выступает «Орёлгосзаказчик».

Начальная (максимальная) стотимость контракта составляет 6 миллионов 846 тысяч 152 рубля. Подать заявку на конкурс можно до 12 мая.

Вопрос о ремонте здания Орловского театра кукол активно обсуждается с 2019-го года. Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский объявил, что в России к 2024-му году планируется отремонтировать и реконструировать 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Однако орловское учреждение в список первоочередных кандидатов на ремонт не попало.

В 2020-м губернатор Андрей Клычков подписал постановление о выделении на данные цели 258,3 миллионов рублей. Тогда обновлённый театр собирались ввести в эксплуатацию в 2022-м году.

ИА «Орёлград»