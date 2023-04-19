В Орле стартовал финал всероссийского конкурса актуального кино

В рамках форума также проводится конкурс художественной фотографии.

В Орле на базе Орловского государственного института культуры стартовал открытый Всероссийский конкурс актуального кино и художественной фотографии «Орлиный взор-2023». Как пояснили в вузе, церемония награждения лауреатов назначена на 27 апреля. Конкурс проводится в целях выявления талантливой молодежи, повышения ее культуры. Другая задача заключается в привлечении внимания специалистов кино-, фото- и видеотворчества к работам молодых авторов, организации досуга.

Кроме того, целью форума заявлено воспитание гражданского сознания, межкультурного сотрудничества, сохранение и приумножение культурного потенциала учащейся молодежи и студентов. Организатором является кафедра режиссуры, мастерства актера и экранных искусств ОГИК. Прием заявок на участие стартовал еще 10 февраля. Конкурсная программа включает в себя творческие встречи с деятелями российского кино и телевидения, известными фотохудожниками, мастер-классы по кино-, фото- и телевизионному искусству.

Отбор работ для участия в финале конкурса и формирование шорт-листов по заявленным направлениям и номинациям проводились с 11 по 17 апреля. Теперь же стартовал третий, заключительный этап, на котором предусмотрено награждение победителей, организация и проведение показов и выставки фоторабот финалистов. Кстати, номинации такие: экранное искусство – «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучший музыкальный видеоклип», «Лучший документальный фильм», «Лучшая тематическая зарисовка», «Лучший анимационный фильм», «Лучший социальный видеоролик».

Фотоискусство: «Постановочный портрет», «Жанровый портрет», «Пейзаж», «Фоторепортаж», «Концептуальная фотография», «То, что я люблю». По условиям, на рассмотрение жюри участники могли представить не более одного произведения в каждой видеономинации. От каждого автора принималось от 1 до 10 работ не более чем в трех фотономинациях. В видеоработах разрешено использовать элементы компьютерной графики, а вот фотомонтажи и коллажи к участию в конкурсе не допускаются.

ИА «Орелград»