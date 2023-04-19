В Орловской области прокуратура заставила отремонтировать детсад

19.4.2023 | 12:02 Закон и порядок, Новости, Образование, Общество

Работы уже завершены.

Фото: прокуратура Орловской области

Прокуратура Глазуновского района установила, что в «Краснослободском» садике, который является филиалом детсада №1 райцентра, протекает крыша. Причиной являлся банальный износ кровли. А итогом – вода, попадавшая сквозь крышу в помещения детсада и пищеблока, отслаивание краски и вздутие полов.

Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало от администрации района выделить средства на ремонт, а от головного учреждения – обеспечить выполнение работ. Иск удовлетворили.

Как сообщает прокуратура Орловской области, к настоящему моменту судебное решение полностью исполнено.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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