В Орловской области прокуратура заставила отремонтировать детсад

Работы уже завершены.

Прокуратура Глазуновского района установила, что в «Краснослободском» садике, который является филиалом детсада №1 райцентра, протекает крыша. Причиной являлся банальный износ кровли. А итогом – вода, попадавшая сквозь крышу в помещения детсада и пищеблока, отслаивание краски и вздутие полов.

Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало от администрации района выделить средства на ремонт, а от головного учреждения – обеспечить выполнение работ. Иск удовлетворили.

Как сообщает прокуратура Орловской области, к настоящему моменту судебное решение полностью исполнено.

ИА «Орёлград»