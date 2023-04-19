В Орловской области раскрыто 250 тяжких преступлений

Управление МВД рассказало о состоянии оперативной обстановки в Орловской области.

В первом квартале 2023 года в Орловской области общественно-политическая ситуация оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Об этом говорится в ведомственном отчете регионального Управления МВД России. В целом оперативная обстановка характеризуется в этом документе снижением числа зарегистрированных преступлений на 14,7 процента по сравнению с первым кварталам предыдущего года.

Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19 районах Орловской области, наибольшее: в Железнодорожном районе города Орла, а также в Болховском, Свердловском, Сосковском, Шаблыкинском и Корсаковском районах, — следует из аналитической информации. – Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 927 преступлений, в том числе 250, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 814 лиц, их совершивших».

В структуре преступности 60,9 процента приходятся на преступления против собственности, 13,3 процента составляет доля преступных посягательств против личности, 10,2 процента – доля преступлений экономической и коррупционной направленности, 6,2 процента – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Также сообщается, что благодаря принятым мерам оперативно-розыскного характера за первый квартал текущего года в регионе был задержан 51 подозреваемый, ранее скрывшийся от следствия, дознания и суда. Кроме того, было установлено местонахождение 13 человек, ранее включенных в списки пропавших без вести граждан.

ИА «Орелград»