В Орловской области установят новые тарифы на электрички

Один из тарифов будет использоваться для субсидирования перевозок.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области подготовило сразу несколько проектов приказов, связанных с электричками. Один из них — об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые обществом с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс». Данный тариф предполагается установить в размере 2,8 рубля на одного пассажира за 1 километр.

Отметим, что в конце ноября 2022 года областные власти установили тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания». Но теперь действие тех документов отменят. Кстати, в ноябре АО «Центральная пригородная пассажирская компания» был установлен экономически обоснованный уровень тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 2022 год в размере 7,763 рублей на одного пассажира за 1 километр.

Он был необходим для расчета недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, с 1 января 2022 года. Проектом нового приказа предполагается установить ООО «Региональный экспресс» экономически обоснованный уровень тарифа в размере 8,2 рубля на одного пассажира за 1 километр. Он будет применяться для расчета недополученных перевозчиком доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, на период с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее пресс-служба губернатора объявила о том, что по поручению главы региона Андрея Клычкова с 1 мая будет восстановлено движение дневных пригородных поездов сообщением Орел – Верховье – Орел. Со станции «Орел» поезд будет отправляться в 13.45, а из поселка Верховье − в 15.30.

«Расписание движения разработано с учетом поступивших обращений граждан в целях повышения качества пассажирских перевозок по сезонным (дачным) маршрутам», — отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»