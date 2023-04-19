В Орловской области вырос поток жалоб на семейные конфликты

Уполномоченный по правам ребенка представил отчетный доклад в парламенте.

В Орловском областном Совете народных депутатов состоялась рабочая встреча, на которой региональный уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский представил свой отчетный доклад спикеру регионального парламента Леониду Музалевскому. Как пояснили в пресс-службе облсовета, Константин Домогатский рассказал о том, что в 2022 году к нему устно и письменно обратилось 913 граждан, из которых 108 на личном приеме. Отмечается рост на 5,9 процента количества поступивших в этом году обращений по сравнению с прошлым.

«Несмотря на общее увеличение обращений, следует отметить, что количество обращений граждан в сфере образования уменьшилось, — сообщает парламентская пресс-служба. — Актуальными в отчетном году продолжали оставаться вопросы, связанные с условиями и качеством жизни детей, их содержанием и воспитанием в социально неблагополучных условиях, обращения об оказании помощи семьям, в том числе финансовой».

Большинство обращений в защиту прав детей в 2022 году поступило от родителей, законных представителей и других родственников несовершеннолетних. Поступило и семь коллективных жалоб, в том числе по проблемам в образовательных организациях и лекарственному обеспечению детей-инвалидов. Также правозащитник отмечает, что в 2022 году поступило шесть обращений от несовершеннолетних, в которых дети сообщали о нарушении их прав на личную жизнь, затрагивались вопросы опеки и попечительства, трудоустройства, детско-родительских отношений. Также ребятам оказывалась юридическая помощь.

«В 2022 году следует отметить значительный рост (на 32 процента по сравнению с 2021 годом) числа жалоб и обращений в сфере внутрисемейных конфликтов, что свидетельствует о глубоких негативных процессах в семье как социальном институте, — говорится в докладе детского омбудсмена. — В минувшем году увеличилось количество обращений в сфере охраны жизни и здоровья (на 8 процентов по сравнению с 2021 годом), что связано с возникавшими перебоями и отказами в обеспечении лекарственными средствами льготных категорий детей и подростков, жалобами на обслуживание в детских поликлиниках и стационарных лечебных учреждениях».

Кроме того, на 25 процентов по сравнению с 2021 годом возросло количество обращений и жалоб по вопросам социального обеспечения граждан, в частности по вопросам назначения и выплат мер социальной поддержки семей с детьми. Не менее остро стояли вопросы с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году в Орловской области заработал механизм альтернативной формы обеспечения их жильем. Теперь дети-сироты по достижении 23-летнего возраста имеют право воспользоваться жилищным сертификатом.

Уполномоченный считает, что данная дополнительная мера поддержки детей-сирот предоставила ребятам право выбора — ждать свое жилое помещение или приобрести его самостоятельно после получения сертификата там, где они хотят. В 2022 году было выдано 17 таких сертификатов, все они уже реализованы.

ИА «Орелград»