Благоустройством в Дмитровске займутся куряне

20.4.2023 | 9:39 Новости, Строительство

Очередной орловский райцентр обрел подрядчика на объект, победивший во всероссийском конкурсе.

Подведены итоги электронного аукциона на благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площади перед Храмом Дмитрия Солунского. Цена контракта — 64 611 780 рублей. Всего было подано две заявки. Победителем отбора стало ООО «КВАРТА-Л» из Курска. Срок исполнения контракта – 1 октября 2023 года.

«Бульвар Кантемира» — один объектов, победивших во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Ливны, поселки Колпна, Кромы  и Змиевка должны получить 520 млн рублей на благоустройство общественных пространств.

ИА «Орелград»

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