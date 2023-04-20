Благоустройством в Дмитровске займутся куряне

Очередной орловский райцентр обрел подрядчика на объект, победивший во всероссийском конкурсе.

Подведены итоги электронного аукциона на благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площади перед Храмом Дмитрия Солунского. Цена контракта — 64 611 780 рублей. Всего было подано две заявки. Победителем отбора стало ООО «КВАРТА-Л» из Курска. Срок исполнения контракта – 1 октября 2023 года.

«Бульвар Кантемира» — один объектов, победивших во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Ливны, поселки Колпна, Кромы и Змиевка должны получить 520 млн рублей на благоустройство общественных пространств.

ИА «Орелград»