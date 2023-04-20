Детским омбудсменам ЦФО рассказали об орловских семейных МФЦ

Регион поделился накопленным опытом в сфере защиты прав детей.

Лучшие практики Орловской области были презентованы на заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Речь шла о сохранении традиционных семейных ценностей в условиях современного мира. Особое внимание на заседании было уделено работе Семейных МФЦ. В 2022 году Орловская область стала одним из восьми пилотных регионов России по реализации проекта. На эти цели регион получил средства из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей.

Было отмечено, что данный проект уже получил всероссийское одобрение и развитие. Кроме Орла, подобные объекты открыты в городах Ливны и Болхов. Как отметил региональный уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский, в Орловской области и сейчас продолжается активная работа по развитию сети семейных многофункциональных центров. Работают они по принципу «одного окна».

«Семейный МФЦ – это место, где семья получает разные виды помощи: информационную, психологическую, юридическую или гуманитарную, а также является площадкой для семейного досуга, родительских объединений, клубов, групп взаимопомощи, детских и подростковых групп, студии семейных творческих инициатив», — объясняет правозащитник.

Работа Семейного МФЦ, открытого в 2021 году в городе Орле, по мнению экспертов довольно быстро показала свою востребованность, поэтому дополнительно было открыто еще три таких Центра. Уполномоченный также отметил, что созданный и успешно реализуемый в регионе проект по организации и развитию Семейных МФЦ позволил привлечь к решению проблем и оказанию помощи семьям большое количество участников: это и государственные структуры и ведомства, и социально-ориентированный бизнес, и некоммерческий сектор.

«Мы делаем все возможное, чтобы семьи с детьми – прежде всего, социально-уязвимых категорий – могли в одном месте получить комплексную помощь – быстро и качественно. Главной целью таких МФЦ является улучшение качества жизни семей с детьми. Оказание им информационной, психологической, юридической поддержки, гуманитарной помощи», — сказал губернатор Андрей Клычков на открытии очередного Семейного МФЦ в Орле в ноябре 2022 года.

ИА «Орелград»