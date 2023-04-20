«Гражданина СССР» из Орла оправили на шесть лет в колонию

20.4.2023 | 20:39 Закон и порядок, Новости

Приговор вынес 2-ой Западный окружной военный суд.

 

 

 

 

Илья Флоринский должен провести в колонии общего режима шесть лет за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма  (ч. 2 ст. 205.2. УК РФ) .

Осужденный являлся владельцем и руководителем сообщества «Граждане СССР Орел»* в соцсети «ВКонтакте», на страницах которого были опубликованы два видеоролика с незаконным содержанием. В основу уголовного дела легли материалы УФСБ России по Орловской области.  Лингвистическая экспертиза подтвердила деструктивный характер роликов.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*«Граждане СССР» признаны экстремистской организацией. Ее члены утверждают, что не имеют отношения к современному государству, отказываются платить за услуги ЖКХ, вступать в какие-либо отношения с официальными властями. Они разными способами пытаются отрицать факт распада СССР.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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