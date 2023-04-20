Клещи укусили уже ровно 100 орловчан

20.4.2023 | 17:09 Новости, Общество

В их числе – 28 несовершеннолетних.

Такие данные сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Официальные случаи нападения клещей в этом сезоне пока зафиксированы только в 12 муниципальных образованиях региона. Случаев заболевания иксодовым  боррелиозом не зарегистрировано.

В течение всего сезона на территории Орловской области планируется обработать от клещей специальными препаратами 350 гектаров площади. На данный момент обработано 48 гектаров (в том числе, в Городском и Детском парках Орла).

ИА «Орёлград»

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