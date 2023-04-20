Новая партия орловской «гуманитарки» доехала до зоны СВО

20.4.2023 | 15:14 Новости, Общество, СВО

Для бойцов собрали полторы тонны гуманитарных грузов.

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Доставить помощь взялись первый зампред облсовета Михаил Вдовин и депутат Юрий Котляр. В сборах участвовали все желающие.

Для российских бойцов собирали продукты, снаряжение (тепловизоры и квадрактоптеры), другие ценные предметы. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, первая часть посылок уже передана.

Также одной из частей передан новый автомобиль УАЗ, приобретённый на средства индивидуального предпринимателя Владимира Махова. Кроме того, бойцам отдали письма, написанные учениками орловской школы №35.

«Первый перегруз нашим землякам состоялся. Они просили передать родным, что у них всё нормально», — сообщил Михаил Вдовин.

Также в рамках поездки парламентарии встретились с воспитанниками и сотрудниками социально-реабилитационного центра. Сегодня там проживают 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, родители которых погибли.

ИА «Орёлград»

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