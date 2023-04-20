Орловчанин обвиняется в оскорблении представителя власти

20.4.2023 | 16:29 Закон и порядок, Новости

Конфликт произошёл в больнице.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, в октябре минувшего года 48-летний обвиняемый, находясь в приёмном покое Покровской ЦРБ, оскорбил участкового уполномоченного. Он сделал это с использованием нецензурных выражений и в присутствии других людей.

Полицейский оказался там не случайно и находился при исполнении служебных обязанностей – он доставил мужчину в больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Покровский районный суд. Максимальное наказание по данной статье — это исправительные работы на срок до одного года.

ИА «Орёлград»

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