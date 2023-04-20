Орловчанину могут дать до 10 лет за поножовщину

Преступление произошло в Железнодорожном районе.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, фоном для конфликта двух мужчин (1977 и 1987 годов рождения) стало распитие спиртных напитков. В ходе ссоры старший ударил младшего ножом, нанеся тяжкий вред его здоровью.

К счастью, люди, которые находились рядом, вызвали «Скорую помощь», а также позвонили в полицию. В настоящий момент в отношении 46-летнего орловчанина возбуждено уголовное дело по статье 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы до десяти лет (с ограничением свободы на срок до двух лет).

Подозреваемый задержан.

ИА «Орёлград»