Под Орлом хозяин собаки, укусившей девочку, заплатил 25 тысяч

Изначально от него требовали в три раза больше.

О развязке инцидента рассказал «Уездный город Ливны».

Нападение произошло в Ливнах в январе этого года. Несовершеннолетняя девочка проходила мимо гаражей, на неё набросилась такса, гулявшая без намордника и поводка. Однако её хозяин находился рядом – в одном из гаражей.

Собака укусила ребёнка за ногу. Травма оказалась довольно чувствительной. На следующее утро в Ливенской ЦРБ диагностировали «укушенную рану икроножной области слева». Девочку даже госпитализировали.

Мать девочки подала заявление в полицию, но по данному факту не стали возбуждать уголовное дело. Хозяин собаки тоже не спешил с извинениями и помощью. В итоге женщина обратилась в суд и потребовала компенсации морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Уже в суде стороны пришли к мировому соглашению, и хозяин животного выплатил пострадавшей 25 тысяч.

ИА «Орёлград»