Транспортная полиция объяснила подросткам опасность экстремизма

Орловские транспортные полицейские присоединились к проведению профилактической акции.

В регионах страны стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». К нему присоединились и орловские транспортные полицейские. В частности, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних посетили школу №30 областного центра и побеседовали с учащимися. Они рассказали школьникам о том, что молодежь – одна из самых ярких возрастных категорий людей и в то же время самых уязвимых.

«Активные, деятельные юноши и девушки не хотят сидеть на месте, ищут свое место в мире, стремятся реализоваться и доказать окружающим свою значимость, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД по ЦФО, — В этот период жизни они быстро загораются новыми идеями, открыты всему новому, но появляется риск стать жертвой пропаганды псевдонаучных идей или быть вовлеченными в деструктивную, в том числе в экстремистскую деятельность».

В рамках профилактической акции в орловской школе инспектор по делам несовершеннолетних Евгения Шмелева в своем выступлении перед школьниками подчеркнула, что зачастую для молодежного экстремизма характерно совершение преступлений и правонарушений в сети «Интернет».

«Необходимо проявлять бдительность и критически относиться к тому, что вы хотите разместить на своей странице в социальной сети, — отметила она. — Это касается и текстов, и аудиозаписей, и видеоматериалов, и даже комментариев. Имейте ввиду, что любая противоправная деятельность имеет юридические последствия, которые могут отложить неприятный отпечаток на вашу дальнейшую жизнь».

В завершении лекции сотрудники линейного отдела России на станции Орел ответили подросткам на их вопросы. Теме временем в региональном УМВД сообщили, что в первом квартале 2023 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 71 профилактическое мероприятие в учебных заведениях. В их рамках было прочитаны лекции по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»