В Орле на Калужской горел жилой дом

20.4.2023 | 11:15 Новости, Происшествия

Пожар случился этой ночью.

Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС за десять минут до полуночи.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, на момент прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем по всей площади. Огонь вполне мог перекинуться и на соседние здания.

Однако такого развития событий удалось избежать, обошлось и без погибших или пострадавших. Правда, кровля дома сгорела полностью.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. На месте работали сотрудники 2-й и 3-й  пожарно-спасательных частей Орла, а также специализированной ПСЧ города.

Всего за последние сутки сотрудники орловского МЧС выезжали на вызовы 104 раза, из них 72 — на ликвидацию возгораний, в основном, горела трава и мусор.

ИА «Орёлград»

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