В Орле на Комсомольской станет на 100 парковок больше

20.4.2023 | 10:44 Важное, ЖКХ, Новости, Общество

Их создадут на месте нынешней «зелёной зоны».

Фото: пресс-служба администрации Орла

Преобразование будет одним из последствий капремонта улицы. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, дополнительные заездные карманы будут организованы по чётной стороне Комсомольской. В итоге число парковочных мест вырастет примерно на 100 единиц.

Сообщается, что дополнительные карманы для парковки будут создаваться там, где сейчас находится «зелёная зона» улицы (частично уничтоженная, в том числе, автомобилями). Компенсацией станет высадка 270 новых взрослых саженцев деревьев.

Капремонт улицы планируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть и прилегающую территорию реконструируют на участке от Карачевского до Кромского шоссе. Срок сдачи объекта – 31 августа текущего года.

ИА «Орёлград»

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