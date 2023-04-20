В Орле начинается сезон фонтанов

20.4.2023 | 10:23 ЖКХ, Новости, Общество

Четыре из них заработают до конца апреля.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к концу этой недели будут «расконсервированы» три объекта. Это фонтаны, расположенные напротив завода имени Медведева (он уже должен работать), на площади Содружества (до пятницы, 21 числа) и на бульваре Победы (до субботы, 22 числа).

Позже других заработает масштабный фонтан в Городском парке культуры и отдыха. Его запуск произойдёт до 30 апреля.

Контракт по содержанию и техобслуживанию каждого фонтана заключается на полгода. Объекты снова «законсервируют» на зиму в конце октября.

ИА «Орёлград»

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