В Орле начинается сезон фонтанов

Четыре из них заработают до конца апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к концу этой недели будут «расконсервированы» три объекта. Это фонтаны, расположенные напротив завода имени Медведева (он уже должен работать), на площади Содружества (до пятницы, 21 числа) и на бульваре Победы (до субботы, 22 числа).

Позже других заработает масштабный фонтан в Городском парке культуры и отдыха. Его запуск произойдёт до 30 апреля.

Контракт по содержанию и техобслуживанию каждого фонтана заключается на полгода. Объекты снова «законсервируют» на зиму в конце октября.

ИА «Орёлград»