В Орле сформировали пасхальный груз для участников СВО

20.4.2023 | 12:28 Новости, Общество, СВО

Им отправят, в том числе, куличи и иконы.

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Однако в гуманитарную посылку войдёт и многое другое. Как сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов, бойцам отправят продукты питания, снаряжение, другие необходимые вещи.

Кроме того, участникам специальной военной операции передадут два автомобиля УАЗ. Одну машину приобрёл индивидуальный предприниматель Владимир Махов, вторую, в самое ближайшее время, передаст орловское предприятие «Щёлково Агрохим».

Гуманитарный груз формировался на базе общественной приёмной партии «Единая Россия». Его собирали не только депутаты облсовета, но и все неравнодушные граждане — индивидуальные предприниматели, сотрудники Росгвардии и члены их семей, другие жители Орловской области.

Часть груза передадут в реабилитационный центр для несовершеннолетних, который находится в Луганской Народной республике. Сейчас там находятся 33 ребенка — все они остались без родителей.

Общий вес гуманитарной посылки составляет около полутора тонн.

ИА «Орёлград»

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