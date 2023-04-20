В Орловской области оштрафовали подрядчика, работавшего по нацпроекту

Компания ремонтировала ФАП в Шаблыкинском районе.

Год назад ООО «Строй-Ремонт» взялось за выполнение работ по капитальному ремонту Титовского фельдшерско-акушерского пункта Шаблыкинской ЦРБ. Капремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Однако подрядчик не сдал объект в установленные сроки. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела по соответствующей статье (7.32 КоАП РФ).

В итоге мировой судья судебного участка Шаблыкинского района оштрафовал руководителя организации на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»