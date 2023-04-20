В Орловской области оштрафовали подрядчика, работавшего по нацпроекту

20.4.2023 | 12:42 Закон и порядок, Медицина, Новости

Компания ремонтировала ФАП в Шаблыкинском районе.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Год назад ООО «Строй-Ремонт» взялось за выполнение работ по капитальному ремонту Титовского фельдшерско-акушерского пункта Шаблыкинской ЦРБ. Капремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Однако подрядчик не сдал объект в установленные сроки. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела по соответствующей статье (7.32 КоАП РФ).

В итоге мировой судья судебного участка Шаблыкинского района оштрафовал руководителя организации на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования