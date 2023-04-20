Жителей Орла приглашают на ипотечную ярмарку

Участники ипотечной ярмарки смогут познакомиться с выгодными банковскими продуктами, присмотреть недвижимость или совершить удачную сделку.

Организаторами события выступают ПАО Сбербанк и крупнейший застройщик региона «Объединенная Домостроительная Корпорация». Ипотечная ярмарка состоится 22 апреля.

Участниками ярмарки станут в том числе сотрудники крупнейшего банка и лидера строительной отрасли Орловщины. Они расскажут орловцам о своих проектах и актуальных возможностях приобретения жилья. Любой желающий сможет получить консультацию по индивидуальным условиям покупки жилья, о возможностях продажи квартиры в зачет новой. Кроме того, на ярмарке представят варианты квартир, доступных к бронированию на стадии до одобрения ипотеки.

– Сбербанк является для нас одним из ключевых партнеров. Наше взаимодействие успешно развивается на протяжении десятилетий. Вместе заботимся о наших клиентах и стараемся предоставить им лучший сервис, самый большой выбор квартир и ипотечных программ, – отметили в пресс-службе группы компаний «ОДСК».

Добавим, что ипотечная ярмарка состоится в субботу, 22 апреля, в офисе Сбербанка на площади Поликарпова 10Б. Мероприятие будет проходить с 09.00 до 13.00.

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