Бизнес-омбудсмен выступил за расширение полномочий

Озвучены предложения по повышению эффективности деятельности института уполномоченных.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин выступил с рядом предложений по повышению эффективности деятельности института уполномоченных по защите прав предпринимателей. Свои идеи он изложил в проекте доклада об итогах деятельности за 2013-2022 годы, который уже поступил в Орловский областной Совет народных депутатов. По его правозащитника, требуется дополнительная регламентация с целью обеспечения эффективной защиты прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности.

В частности, нужна корректировка положения о возможности обеспечения защиты в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и защиты от необоснованного уголовного преследования. Действующие нормы не позволяют уполномоченному в полной мере оказывать содействие представителям бизнеса в восстановлении их нарушенных прав. В частности, затруднено обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает участие уполномоченного в качестве заявителей по делу. Однако на практике нередки случаи, когда предприниматель обращается с жалобой к уполномоченному, дело уже к тому времени находится на рассмотрении в арбитражном суде или спор между предпринимателем и органом власти не вытекает из административных правоотношений. Тут уполномоченный не может выступить в качестве заявителя по делу.

Также правозащитник указывает, что в регионах складывается противоположная судебная практика. В одних случаях арбитражные суды допускают региональных уполномоченных к участию в разбирательстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в других, напротив, отказывают в удовлетворении соответствующих ходатайств.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит положений, позволяющих уполномоченному оказать содействие в защите прав и законных интересов предпринимателю, подпавшему под уголовное преследование. Законодательством не предусмотрено участие уполномоченного ни на одной стадии уголовного процесса. УИК дает уполномоченному только возможность посещения осужденных за преступления, предусмотренных определенными статьями Уголовного кодекса РФ. Привлечение судом уполномоченного при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является редким исключением, в то время, как для обеспечения эффективной защиты прав предпринимателей требуется предусмотреть обязательное участие бизнес-омбудсменов.

Для решения выявленных проблем целесообразно, по мнению орловского правозащитника, внести изменения в целый ряд различных кодексов РФ. Например, разрешить уполномоченным принимать участие в судебных процессах в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Предусмотреть их право обжаловать ненормативные правовые акты, вынесенные в отношении предпринимателей. Также, целесообразно предусмотреть право уполномоченных на дачу заключения по делу, находящемуся в суде. В Уголовно-процессуальный кодекс целесообразно включить норму, согласно которой к участию в уголовном процессе может быть привлечен уполномоченный на любой стадии, в том числе на стадии возбуждения уголовного дела, а также при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время учет мнения (заключения) уполномоченного на проект нормативного-правового акта, затрагивающего права и законные интересы субъектов, осуществляется не во всех случаях, — отмечает также правозащитник. — Значительная часть проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы, не направляется уполномоченным для дачи заключения. В этой связи целесообразно наделение региональных уполномоченных правом законодательной инициативы на уровне субъектов Российской Федерации. В разработке нуждается и вопрос свидетельского иммунитета в отношении уполномоченных по защите прав предпринимателей».

ИА «Орелград»