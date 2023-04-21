Чиновники обещали не допустить коллапса при капремонте школ Орла

Все ученики будут перераспределены в соседние учреждения на время проведения работ.

В рамках национального проекта «Образование» до 2026 года запланирован капитальный ремонт 10 муниципальных общеобразовательных учреждений. Как идет работа по подготовке к масштабному обновлению, обсудили на заседании профильного комитета Горсовета Орла 20 апреля.

Начальник Управления строительства администрации города Никита Митряев доложил, что готова проектно-сметная документация для лицея №32 им. И.М. Воробьёва, школы №15 им. М.В. Гордеева, гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера. ПСД прошла экспертизу.

Начальник Управления образования администрации Орла Сергей Шаров пояснил, что направлено обращение на выделение финансирование на 2024 год. Итоговые сроки зависят от Минпросвещения.

«Мы ждем согласования и выделения финансирования. После этого будет целесообразно готовить жителей и обучающихся к тому, что школы будут закрыты на капитальный ремонт, — отметил Сергей Шаров. — Мы просчитывали, выбирали учреждения в четырех районах, чтобы не случилось районного коллапса, чтобы можно было перераспределить. Например закрываем 15 школу, школа на Зеленина и 24, 22 примут детей. Конечно, мы уйдем в двухсменность», — предупредил чиновник.

Для гимназии №16, лицея №21 им А.П. Ермолова, школы №29 им. Д.Н. Мельникова ПСД разработана, вся документация загружена в экспертизу, пояснил Никита Митряев. Вероятный срок завершения процедуры – начало июня.

В третью волну попали школы №6 и №20 им. Героя Советского Союза им. Л.Н. Гуртьева, школы №26 и №12 им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина.

«Ведутся разговоры о том, что данную программу будут продлевать, — пояснил Сергей Шаров. — Комиссионно будут определяться объекты, которые довключат».

ИА «Орелград»