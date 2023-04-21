Десятки орловцев не получили вовремя зарплату

21.4.2023 | 9:06 Новости, Происшествия

Лишь вмешательство надзорного органа помогло решить финансовую проблему.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, в марте текущего года в это ведомство поступило обращение работника компании «Торг-Инвест». Она специализируется на производстве готовых кормов для животных, содержащихся на фермах на территории Орловской области. Работник пожаловался в надзорное ведомство на то, что ему и его коллегам работодателем вовремя не была выдана заработная плата. Заявление было принято в работу.

«В отношении работодателя были проведены контрольные (надзорные) мероприятия, — сообщает Государственная инспекция труда. — В ходе данных мероприятий наличие задолженности по заработной плате было подтверждено, в результате чего работодателю было выдано 31 марта 2023 года обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений».

В рамках исполнения вышеуказанного предписания компания оперативно погасила задолженность по заработной плате, накопившуюся за январь-февраль текущего года перед 28 работниками. Всего им было выплачено почти 705 тысяч рублей. Тем самым были восстановлены трудовые права не только обратившегося в инспекцию работника, и но и десятков других сотрудников фирмы, оставшихся без денег на два месяца.

Тем временем, по данным официальной статистики, в Орловской области по-прежнему не фиксируются долги по зарплате. По сведениям Орелстата, ни одна из организаций региона, подлежащая статистическому наблюдению, не подала данных о наличии просрочено задолженности перед работниками. В последний раз долг по зарплате попадал в официальную статистику в ноябре 2021 года.

«По состоянию на 1 марта 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», — следует из последнего на данный момент отчета Орелстата.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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