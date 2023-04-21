ЛДПР открыла региональное отделение в Херсонской области

Представительство партии теперь есть на всех новых территориях – в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине.

Херсонское отделение – четвёртое региональное отделение ЛДПР на новых территориях и 89 в стране. Оно будет базироваться в Геническе.

Херсонская область вернулась домой. На это потребовалось не 8 лет, а гораздо больше времени. Три десятилетия местные жители ждали воссоединения с Россией. И вот, наконец, справедливость восстанавливается.

Русские солдаты плечом к плечу с местными жителями ежедневно вытесняют врагов со своих территорий. Идёт кровопролитная и жестокая борьба.

И в это непросто время ЛДПР считает особенно важным быть сейчас ближе к жителям новых территорий. Они – настоящие русские патриоты! И нам необходимо объединяться, чтобы помогать и поддерживать их. Мы – одна страна!

«Приложим все свои усилия для их развития. Будем работать на благо людей», – сообщил в своем телеграм-канале Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

От имения Орловского регионального отделения ЛДПР к однопартийцам из Херсона обратился Владислав Числов. Координатор реготделения отметил, что ЛДПР – это большая семья, которая всегда поддержит и подставит надёжное плечо в трудной ситуации. Также, Владислав Александрович пожелал Херсонскому отделению успехов в решении проблем местных жителей и роста числа членов партии!

ИА «Орелград»