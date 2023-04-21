На Орловщине в строительство вложили 3,5 миллиарда рублей

Аналитики оценили текущий объем строительных работ.

В Орловской области объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-февраль 2023 года составил 3,576 миллиарда рублей. В действующих ценах это составляет всего 53,7 процента, а в сопоставимых ценах — 50,5 процента к уровню января-февраля 2022 года. Жилья за отчетный период времени в регионе было введено 63,4 тысячи квадратных метров, или 79 процентов к январю-февралю 2022 года.

Из всего построенного в этом году в регионе жилья 37,7 тысячи квадратных метров приходится на частную застройку, то есть на индивидуальное жилищное строительство. По подсчетам аналитиков, частных домов в текущем году на Орловщине возведено почти на 9 процентов меньше, чем годом ранее. А с учетом организаций застройщиков темпы жилищного строительства уступают прошлогоднему показателю 21 процент.

Всего за два месяца 2023 года в регионе было построено 281 здание, из них 278 – жилых. Юридическими лицами при этом было построено всего пять жилых домов, а оставшиеся 273 жилых дома граждане возвели самостоятельно за счет своих собственных средств либо кредитов. Что касается нежилых зданий, то одна из таких новостроек является зданием сельскохозяйственного назначения, а два остальных – зданиями так называемого иного назначения.

ИА «Орелград»