В Орле горадминистрация добилась сноса повторного самостоя

21.4.2023 | 14:50 Закон и порядок, Новости, Общество

Металлическое сооружение снова появилось на Тургенева, 45.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Областной арбитражный суд, рассмотрев иск управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла, встал на сторону чиновников и потребовал снести самостой в срок до 22 мая.

Коммерческая организация установила сооружение (незаконную пристройку к многоэтажке) на участке земли, который принадлежит жильцам дома.

Интересно, что это нарушение является повторным. Ранее на этом же месте находилась незаконная пристройка, где располагались помещения магазина «Строй Старт». Горадминистрация через суд добилась её ликвидации. Однако всего через несколько месяцев самостой «реинкарнировался».

ИА «Орёлград»

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