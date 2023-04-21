В Орле объявлен конкурс на проект реконструкции «Бунинки»

21.4.2023 | 13:51 Новости, Общество, Строительство

Цена вопроса – примерно 16,4 миллиона рублей.

Фото: vk.com/bunin_lib

Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместил департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Официальным заказчиком работ выступает «Орёлгосзаказчик».

От исполнителя требуется разработать проектную документацию по «консервации, реставрации и воссозданию» здания областной библиотеки имени Бунина. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 миллионов 388 тысяч 917 рублей 98 копеек. Заявки уже принимаются.

Здание «Бунинки», главной библиотеки области, построено в 1958-м году. Разговоры о его реставрации велись уже давно. В последний раз оно ремонтировалось в 1998-м году. В 2016-м году была подготовлена документация на выполнение ремонта и реставрации фасадов здания.

ИА «Орёлград»

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