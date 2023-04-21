В Орле посадили 25 тысяч тюльпанов

21.4.2023 | 16:35 ЖКХ, Новости, Общество

Всего в этом году в Орле станет больше на 150 000 цветов.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, к настоящему моменту высажено 25200 тюльпанов, 500 жёлтых канн, а также виолы и цинерарии. Более теплолюбивые цветы (бархатцы и петунии) украсят Орёл уже после майских праздников.

На ближайшее время запланирована и установка топиарных фигур, уже ставших лицом нашего города. Первую фигуру — «Орден Победы» — разместят в начале мая в сквере Танкистов. Уже летом орловчане снова увидят «маяк», «корабль», шесть «дельфинов».

Также жителям города представят отреставрированную большую топиарную фигуру «орёл», украшавшую сначала площадь перед железнодорожным вокзалом, а затем развилку улиц Комсомольской, Кромской и Машкарина.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования