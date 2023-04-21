В Орле посадили 25 тысяч тюльпанов

Всего в этом году в Орле станет больше на 150 000 цветов.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, к настоящему моменту высажено 25200 тюльпанов, 500 жёлтых канн, а также виолы и цинерарии. Более теплолюбивые цветы (бархатцы и петунии) украсят Орёл уже после майских праздников.

На ближайшее время запланирована и установка топиарных фигур, уже ставших лицом нашего города. Первую фигуру — «Орден Победы» — разместят в начале мая в сквере Танкистов. Уже летом орловчане снова увидят «маяк», «корабль», шесть «дельфинов».

Также жителям города представят отреставрированную большую топиарную фигуру «орёл», украшавшую сначала площадь перед железнодорожным вокзалом, а затем развилку улиц Комсомольской, Кромской и Машкарина.

ИА «Орёлград»