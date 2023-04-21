В Орле прокуратура спасла от сноса 227 деревьев

Все они растут на улице Салтыкова-Щедрина.

Разрешения на снос выдала администрация Орла. Городские власти посчитали, что деревья растут, нарушая требования градостроительных норм.

Однако в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства установили, что обследование было неполным, а достоверных свидетельств аварийному состоянию деревьев не представлено. В связи с этим решение Комиссии по зелёным насаждениям при территориальном управлении по Советскому району администрации города аннулировали.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»