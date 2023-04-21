В Орле займутся популяризацией филармонической музыки

Для решения поставленной задачи областные власти разработали специальную программу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов утвердил региональную программу «Развитие и популяризация филармонической музыки в Орловской области на период до 2027 года». Ответственным за ее исполнение стал областной департамент культуры. Власти ставят такие задачи, как: обеспечение доступности населения к лучшим образцам отечественного и зарубежного филармонического искусства; развитие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов; сохранение лучших традиций и внедрение новаций в концертно-гастрольную деятельность в Орловской области.

Программа предусматривает создание виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях, проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», улучшение материально-технической базы концертных организаций и концертных площадок, обеспечение учреждений культуры высокоскоростным широкополосным доступом к интернету. После создания сети виртуальных залов планируется регулярное проведение трансляций филармонических концертов. Ни объем финансирования, ни его источники в паспорте программы не указаны. Вероятно, средства будут поступать в рамках нацпроекта «Культура».

Как следует из паспорта программы, филармоническая музыка в Орловской области имеет глубокие традиции. Это направление искусства начало складываться с середины XIX века, с осени 1861 года, когда появилось и начало работу Орловское филармоническое общество. Учитывая территориальную специфику региона (большое количество удаленных населенных пунктов, транспортная недоступность), проблема доступности услуг в сфере культуры «решается путем создания музыкальных коллективов различной направленности в муниципальных образованиях или гастрольными выездами профессиональных музыкальных коллективов Орловской государственной филармонии.

В регионе насчитывается три коллектива, исполняющих филармоническую музыку: Орловский губернаторский симфонический оркестр, Орловский губернаторский камерный хор «ЛИК» и Фольклорный ансамбль «Каравай». Филармония привлекает и другие творческие коллективы – Орловский муниципальный русский оркестр народных инструментов, вокальный ансамбль «Мужской стиль» и женский вокальный ансамбль «Вариации», вокальный ансамбль «Юность» из детской школы искусств имени Кабалевского и др.

Продвижение и популяризация филармонической музыки успешно осуществляются через фестивальную деятельность и ежегодные проекты, — считают авторы программы. Ежегодно проводятся региональный фестиваль искусств «Орловская музыкальный осень» и проект «Молодые дарования Орловщины». В последнее время также налажено сотрудничество с ежегодным федеральным проектом «Junior Music Tour», орловские музыканты аккомпанируют юным звездам отечественного академического музыкального искусства. Добавим, что Орловский губернаторский симфонический оркестр существует уже более 20 лет и является последовательным пропагандистом музыкальной классики.

ИА «Орелград»