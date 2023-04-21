В Орловской области осудят заключённого, избившего сотрудника ФСИН

21.4.2023 | 16:23 Закон и порядок, Новости, Общество

Конфликт произошёл в Ливнах.

Фото: fsin.gov.ru

В декабре минувшего года 43-летний житель Урицкого района области отбывал наказание в ливенской колонии строгого режима (ФКУ ИК-2 Управления ФСИН РФ по Орловской области). Ранее он был признан виновным в совершении четырёх преступлений, в том числе и одного особо тяжкого.

Мужчина, испытывая неприязнь к сотруднику УФСИН, применил насилие и нанёс ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Было возбуждено уголовное дело по достаточно редкой статье УК 321 («дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области, который занимался этим делом, к настоящему моменту оно передано в суд с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой.

ИА «Орёлград»

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