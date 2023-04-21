В Орловской области раздают гранты на развитие сельского туризма

Размер предоставляемой господдержки – до 10 миллионов рублей.

Проекты на предоставление грантов «Агротуризм» отберут по конкурсу. Он стартует с 26 апреля и завершится 12 мая.

Заявки и документы предоставляются в будние дни в Департамент сельского хозяйства Орловской области (улица Максима Горького, дом 45, кабинет 38). Контактный телефон — (4862) 75-06-08. Презентация проекта готовится в произвольной форме.

Средства, полученные в виде этого гранта, можно направить на создание инфраструктуры для гостей, благоустройство территории, покупку оборудования и инвентаря и другие подобные цели.

ИА «Орёлград»