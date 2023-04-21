В Орловской области раздают гранты на развитие сельского туризма

21.4.2023 | 12:37 Новости, Общество, Экономика

Размер предоставляемой господдержки – до 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Проекты на предоставление грантов «Агротуризм» отберут по конкурсу. Он стартует с 26 апреля и завершится 12 мая.

Заявки и документы предоставляются в будние дни в Департамент сельского хозяйства Орловской области (улица Максима Горького, дом 45, кабинет 38). Контактный телефон — (4862) 75-06-08. Презентация проекта готовится в произвольной форме.

Средства, полученные в виде этого гранта, можно направить на создание инфраструктуры для гостей, благоустройство территории, покупку оборудования и инвентаря и другие подобные цели.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования