В Орловской области в сгоревшем доме нашли мёртвое тело

21.4.2023 | 10:21 Новости, Происшествия

Предположительно, мужчина уснул с сигаретой.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Пожар произошёл в Свердловском районе в деревне Давыдово. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС, сигнал о ЧП поступил накануне в 16 часов 10 минут.

На момент прибытия пожарных горели два здания – жилой дом и нежилая постройка.

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники 32-й и 17-й пожарно-спасательных частей Свердловского и Глазуновского района, а также 5-й пожарно-спасательной части Орла. Удалось добиться того, что пламя не распространилось на соседние сооружения.

На месте пожара обнаружены фрагменты тела мужчины 1961 года рождения. В МЧС предполагают, что он, предаваясь курению, нарушил правила пожарной безопасности, что и стало причиной ЧП и его гибели.

В результате пожара дом выгорел на общей площади 48 квадратных метров.

ИА «Орёлград»

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