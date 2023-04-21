Завтра в Орловской области пройдёт весенний субботник

К нему присоединятся все муниципальные образования региона.

Аналогичные мероприятия пройдут завтра во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, в областном центре в «генеральной уборке» примут участие 773 трудовых коллектива – или около 25 тысяч человек. Основная уборка пройдёт в парках и скверах, на набережных, а также в лесополосе.

Параллельно в Медведевском лесу пройдёт командный квест «Чистые игры», участники которого будут соревноваться в уборке зелёного массива.

Также с 3 апреля в Орловской области стартовал экологический двухмесячник. Он продлится до 31 мая. За это время планируется ликвидировать 140 несанкционированных свалок и вывезти из населённых пунктов около одной тысячи тонн мусора. Также в Орле, по поручению губернатора, планируют высадить тысячу молодых деревьев.

ИА «Орёлград»