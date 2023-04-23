Молодежный избирком Орла сформируют без иностранцев и иноагентов

Общественная молодежная организация будет работать по новым правилам.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании утвердила «Положение о Молодежной избирательной комиссии города Орла». Это будет постоянно действующий совещательный и консультативный орган при облизбиркоме. Он создается с целью содействия всем четырем территориальным избирательным комиссиям, действующим в областном центре. Напомним, еще в прошлом году муниципальный избирком был ликвидирован в соответствии с новым федеральным законодательством.

Молодежная избирательная комиссия города Орла формируется в составе 10 человек, срок ее полномочий составляет 2 года. Членами организации могут быть только граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Молодежь без российского гражданства и молодых людей, включенных в реестр иностранных агентов, в комиссию не примут. Также членами молодежного избиркома не могут быть граждане РФ, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда; лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах (в течение одного года со дня вступления в законную силу решения или постановления суда о назначении административного наказания).

Член Молодежной избирательной комиссии города Орла не может быть одновременно членом иной молодежной избирательной комиссии. Формирование осуществляется Избирательной комиссией Орловской области по результатам конкурсного отбора, который проводится в два этапа. На первом этапе конкурсной комиссией рассматриваются документы по кандидатурам, а также оцениваются их полнота и своевременность представления, опыт каждой кандидатуры, полученный в ходе участия в избирательном процессе и при взаимодействии с избирательными комиссиями Орловской области различного уровня.

Кандидатура, успешно прошедшая первый этап конкурсного отбора, допускается к участию во втором этапе, который проходит в виде тестирования по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Среди прочего комиссия займется мониторингом и анализом электоральной активности молодежи, то есть будет оценивать участие молодежи на выборах всех уровней на территории города Орла, в том числе в качестве кандидатов, наблюдателей и членов комиссий.

ИА «Орелград»