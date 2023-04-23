Простые граждане активно выкупали землю под Орлом

Выручка от продажи земли в Ливенском районе превысила 27 миллионов рублей.

В 2022 году управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района рассмотрело 312 различных запросов и заявлений в отношении 4312 земельных участков. Об этом говорится в ведомственном отчете. Всего в минувшем году местные власти заключили с юридическими и физическими лицами 31 договор купли-продажи земельных участков общей площадью 536,9 га и на общую сумму 27,88 миллиона рублей. Также было заключено 20 договоров аренды земельных участков общей площадью 248,2 га на 521,9 тысячи рублей. Одновременно были достигнуты 12 соглашений о расторжении договоров аренды земли — в связи с продажей участков.

По результатам проведенных аукционов, в прошлом году было предоставлено в аренду 10 земельных участков общей площадью 25,2 га. Они предназначены для строительства гаражей и для ведения сельскохозяйственного производства. Общая сумма годовой арендной платы за них составляет 309,5 тысячи рублей. По результатам проведенных аукционов по продаже двух участков общей площадью 2,03 га из категории земель населенных пунктов в бюджет района поступило еще 4,86 миллиона рублей.

Кроме того, в 2022 году было заключено 8 соглашений о перераспределении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с земельными участками, находящимися в собственности граждан для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь перераспределенных земель составила 5274 квадратных метров. В бюджет Ливенского района от перераспределения земель поступило 299,8 тысячи рублей. Также была проведена работа по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков. В результате в бюджет района дополнительно поступило 5,17 миллиона рублей.

ИА «Орелград»