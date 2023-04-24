Из программы капремонта «исчезли» шесть домов

Адресная программа капремонта переписана в очередной раз.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов внес изменения в адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Редактировалась она за время своего существования уже десятки раз. В данном случае была переписана строка «Важнейшие целевые показатели региональной программы». Отныне она предусматривает проведение капитального ремонта 4356 многоквартирных домов общей площадью 14 846 999,83 квадратных метров.

Таким образом, из паспорта программы «исчезли» шесть домов, поскольку предыдущей редакцией документа было предусмотрено проведение капремонта 4362 многоквартирных домов. Интересно, что планируемая площадь проведения ремонта, наоборот, выросла, так как до сих пор предполагалось отремонтировать дома общей площадью 14 802 279,82 квадратных метра.

Несколько дней назад в ходе прямого общения с жителями в социальных сетях губернатор Андрей Клычков рассказал, что 2023 году в Орловской области будет проведен капремонт 238 многоквартирных домов. Из них 88 – это дома, в которых капитальный ремонт должен быть проведен в порядке очередности, а 78 — дома, в которых запланировано проведение работ по подпрограмме досрочного капитального ремонта крыш.

«В 73 домах осуществят мероприятия по замене и модернизации лифтов. В 23 домах будет произведена полная замена 94 лифтов, — сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. — В настоящее время на 11 домах полностью завершен капремонт крыш. В 22 домах заменен 91 лифт. В рамках программы капремонта отдельное внимание уделяется внешнему облику многоквартирных домов».

Стоит отметить, что в обновленной программе капремонта на период 2021-2023 годов запланирован капремонт 170 многоквартирных домов, а не 238, о которых упомянул губернатор. Из них 122 дома должно быть отремонтировано в Орле. Также обращает на себя внимание тот факт, что из 4356 многоквартирных домов, запланированных программой капремонта в целом, 1854 дома должны быть отремонтировано в 2042-2044 годах, то есть ремонтировать их начнут только через 20 лет.

Как уже рассказывал «Орелград», на это обратили внимание и аудиторы Контрольно-счетной палаты, которые представили в Орловском областном Совете народных депутатов отчет о проверке реализации программы капремонта. Аудиторы подчеркнули, что при актуализации региональной программы показатель ее исполнения понижался в каждом трехлетнем периоде. Например, по сравнению с первоначальными планами в периоде 2018-2020 годов число запланированных к капремонту домов сократилось на 268, в 2021-2023 годы – на 421, в 2024-2026 годы – на 256, в 2036-2038 годы – на 258, то есть почти в 2 раза. Одновременно в периоде на 2042-2044 годы количество возросло на 1560 многоквартирных домов.

«Вследствие внесения изменений в региональную программу и переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2042-2044 годы утверждены фактически неисполнимые показатели», — к такому выводу пришли в КСП.

ИА «Орелград»