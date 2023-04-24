Орловчане сэкономят на еде благодаря новому интернет-приложению

Правда, оно ещё не разработано.

В Орловской области планируется создать новое интернет-приложение, которое позволит жителям нашего региона приобретать самую доступную продукцию из списка социально значимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Разработать новый инфопродукт предполагается на основе практик, уже реализованных в других регионах страны. Приложение будет выводить на экраны смартофонов информацию о местах продажи и ценах на товары.

Сообщается, что департамент промышленности и торговли Орловской области постоянно работает с бизнесом, чтобы добиться минимальных экономически обоснованных торговых надбавок на социально значимые товары или снижения цен, а также содействует развитию и продвижению местных производителей. Мониторинг цен производится регулярно, непосредственно в торговых точках.

ИА «Орёлград»