Орловчане сэкономят на еде благодаря новому интернет-приложению

24.4.2023 | 12:36 Новости, Общество, Экономика

Правда, оно ещё не разработано.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области планируется создать новое интернет-приложение, которое позволит жителям нашего региона приобретать самую доступную продукцию из списка социально значимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Разработать новый инфопродукт предполагается на основе практик, уже реализованных в других регионах страны. Приложение будет выводить на экраны смартофонов информацию о местах продажи и ценах на товары.

Сообщается, что департамент промышленности и торговли Орловской области постоянно работает с бизнесом, чтобы добиться минимальных экономически обоснованных торговых надбавок на социально значимые товары или снижения цен, а также содействует развитию и продвижению местных производителей. Мониторинг цен производится регулярно, непосредственно в торговых точках.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования