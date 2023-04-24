Орловчане смогут бесплатно продегустировать местные продукты

Выставка-дегустация пройдёт в Городском парке Орла 1 мая.

На площадке перед входом в парк свою продукцию представят 25 ведущих производителей продуктов Орловской области. В частности, в программе – колбасные деликатесы, фермерские сыры, свежие овощи, соки и нектары, авторское мороженое из натуральных сливок и молока, пряники с 3D-печатью и многое другое.

Также на мероприятии будет немало развлечений для детской аудитории. Мальчики и девочки смогут пообщаться с домашними животными – белками, кроликами, павлинами, голубями и курами различных пород. Кроме того, детей покатают на пони Максиме и коне Соколе.

Также на выставке будет работать интерактивная фотозона «Орловский Агро-Колорит» и игровая площадка «Маленький фермер». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем орловское!» начнёт свою работу в 9 часов и закроется в 18 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

ИА «Орёлград»