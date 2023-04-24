Орловчанин «допрыгался» до суда

24.4.2023 | 14:31 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Житель Ливен обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в мае минувшего года. По текущей версии следствия, между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт.

Уже на следующий день орловчанин пришёл к своему оппоненту и нанёс ему множество ударов по разным частям тела. Когда потерпевший упал, его обидчик «дважды прыгнул ногами в область живота мужчины».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орёлград»

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