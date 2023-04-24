Орловчанин «допрыгался» до суда

Житель Ливен обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в мае минувшего года. По текущей версии следствия, между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт.

Уже на следующий день орловчанин пришёл к своему оппоненту и нанёс ему множество ударов по разным частям тела. Когда потерпевший упал, его обидчик «дважды прыгнул ногами в область живота мужчины».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орёлград»