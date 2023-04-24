Орловчанин попытался войти в уже закрытый супермаркет

24.4.2023 | 16:47 Закон и порядок, Новости, Общество

Его задержали сотрудники Росгвардии.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Тревожный сигнал поступил в два часа ночи из магазина, расположенного в Железнодорожном районе – на улице Пушкина. Оказалось, что мужчина, пытаясь попасть в запертый супермаркет, выбил стекло входной двери. Однако так и не успел «сделать покупки».

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, задержанный – 34-летний уроженец нашего региона. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Как минимум, подобное деяние тянет на статью 167 УК РФ — повреждение чужого имущества. Однако уголовная ответственность по ней наступает лишь в случае, если собственнику причинён значительный материальный ущерб (от 5000 рублей).

ИА «Орёлград»

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