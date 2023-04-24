Под Орлом восстановили водоснабжение после штрафа директору МУП

24.4.2023 | 16:17 ЖКХ, Закон и порядок, Общество

Права местных жителей защитила прокуратура.

Фото: ИА «Орёлград»

Нарушения выявили в Краснозоренском районе в деревне Протасово. После коммунальной аварии начались перебои с водоснабжением. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, местная ресурсоснабжающая организация (МУП «Коммунальник») не приняла необходимых мер.

В итоге надзорное ведомство внесло в адрес директора предприятия представление, а также возбудило административное дело. Директора оштрафовали, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

К настоящему моменту бесперебойное водоснабжение жителей деревни полностью восстановлено.

ИА «Орёлград»

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