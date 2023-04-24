Под Орлом ввели льготу для детей пропавших без вести в СВО

Новая мера социальной поддержки введена в Мценске.

Администрация Мценска утвердила порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей. Льготы касаются сферы организации их отдыха и оздоровления в каникулярное время. В документе прописаны условия их предоставления и механизм реализации. Меры социальной поддержки предоставляются в виде частичной оплаты за счет бюджета стоимости путевок в загородные лагеря, а также в виде облегченной записи в лагеря с дневным пребыванием, организованные образовательными организациями райцентра. Они предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

В частности, власти утвердили перечень категорий детей, которые имеют право на первоочередное получение путевок в лагеря с дневным пребыванием. В их число включены дети из семей мобилизованных граждан, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, командированных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Аналогичная льгота положена детям в случае гибели родителя при выполнении специальных задач в ходе проведения специальной военной операции либо смерти позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в СВО. Также мера соцподдержки будет оказываться детям участников СВО в случае объявления их судом умершими или безвестно отсутствующими.

Кроме того, право на первоочередное получение путевок в лагеря с дневным пребыванием получили дети-сироты, дети-инвалиды, дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети — жертвы насилия, дети из малоимущих семей. Такое же право имеют дети с отклонениями в поведении и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

ИА «Орелград»